  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Райан Гарсия: Мы с Джервонтой сможем провести реванш
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райан Гарсия: Мы с Джервонтой сможем провести реванш

Бокс
(1 голосов)

Но сначала боксер хочет провести несколько поединков

Райан Гарсия: Мы с Джервонтой сможем провести реванш

Новина українською

Боксер Райан Гарсия после поражения от Джервонты Дэвиса заявил, что готов провести реванш, но уже в другой весовой категории.

"Надеюсь, после того, как я выиграю несколько боев, мы с Джервонтой сможем провести реванш, но уже в весе 140 или 147 фунтов. Сейчас я не знаю, кто будет следующим соперником", — сказал Гарсия.

Напомним, что для Райана Гарсия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

По теме
yellow-arrow
Жена Усика показала сексуальные фото в купальнике
yellow-arrow
Промоутер Усика о бое с Дюбуа: Надо согласовать детали до 3 мая, иначе будут торги
yellow-arrow
Гарсия после поражения от Дэвиса: Планирую подняться выше и сражаться с топами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Райан Гарсия Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
boxingnews24.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде