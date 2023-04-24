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Райан Гарсия: Мы с Джервонтой сможем провести реванш
Но сначала боксер хочет провести несколько поединков
Боксер Райан Гарсия после поражения от Джервонты Дэвиса заявил, что готов провести реванш, но уже в другой весовой категории.
"Надеюсь, после того, как я выиграю несколько боев, мы с Джервонтой сможем провести реванш, но уже в весе 140 или 147 фунтов. Сейчас я не знаю, кто будет следующим соперником", — сказал Гарсия.
Напомним, что для Райана Гарсия это поражение стало первым в профессиональной карьере.
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Источник:boxingnews24.com
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