  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Энди Руис назвал дату боя с Тайсоном Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Руис назвал дату боя с Тайсоном Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Тайсон созрел

Энди Руис назвал дату боя с Тайсоном Фьюри

Новина українською

Американец мексиканского происхождения Энди Руис у себя в социальных сетях сделал репост сообщения, в котором говорилось о его поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

"Официально: Тайсон Фьюри против Энди Руиса! 22 июля", – говорится в сообщении, репост которого сделал Руис.

Руис в общей сложности провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (22 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом).

По теме
yellow-arrow
"Это принципиальная позиция", - MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко - Хейни
yellow-arrow
Фрэнк Уоррен опроверг информацию о бое Фьюри - Руис
yellow-arrow
Энтони Джошуа: В настоящий момент моя команда договаривается о бое с Уайлдером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Энди Руис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде