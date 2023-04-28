Энди Руис назвал дату боя с Тайсоном Фьюри

Американец мексиканского происхождения Энди Руис у себя в социальных сетях сделал репост сообщения, в котором говорилось о его поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

"Официально: Тайсон Фьюри против Энди Руиса! 22 июля", – говорится в сообщении, репост которого сделал Руис.

Руис в общей сложности провёл 37 боёв, в которых одержал 35 побед (22 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом).