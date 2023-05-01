Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Джонс высказался о бое Уайлдер - Джошуа
Боксер считает, что Энтони придется хорошенько подготовиться
Фото: ISport
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс высказался о потенциальном мегафайте супертяжеловесов Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), который может состояться уже в конце 2023 года.
"Очень тяжёлый поединок для Джошуа. Я обожаю Эй Джея и считаю его великолепным бойцом. Но у него начинаются проблемы, когда ему отвечают на удары, а это причина, почему вы не захотите драться с Уайлдером.
Удары Уайлдера отличаются от ударов любого в дивизионе, поэтому Джошуа должен решить эту проблему, прежде чем выходить с Деонтеем в ринг", – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Популярное сейчас
- Россияне нанесли авиаудар по неработающей школе на Черниговщине, погиб ребенок
- Полесье возвращает лидерство, Горняк-Спорт снова последний. Результаты и таблица Первой лиги
- В Бахмуте погиб американский доброволец
- Усик посетил украинских военных на передовой. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО