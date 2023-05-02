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Хэйни сделал прогноз на бой с Ломаченко

Бокс
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Он исключил вариант с победой украинца

Хэйни сделал прогноз на бой с Ломаченко

Фото: Bad Left Hook

Новина українською

Абсолютный чемпион легкого веса Девин Хейни (29-0, 15 KO) на своей странице в Instagram рассказал о предстоящем бое с Василием Ломаченко (17-2, 11 KO):

"Глюк в Матрице. 20 мая! Разрушение! 30-0.", - написал Хейни.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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