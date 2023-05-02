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Хэйни сделал прогноз на бой с Ломаченко
Он исключил вариант с победой украинца
Фото: Bad Left Hook
Абсолютный чемпион легкого веса Девин Хейни (29-0, 15 KO) на своей странице в Instagram рассказал о предстоящем бое с Василием Ломаченко (17-2, 11 KO):
"Глюк в Матрице. 20 мая! Разрушение! 30-0.", - написал Хейни.
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