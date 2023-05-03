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Эдди Хирн: Джошуа намерен сразиться с Уайлдером в декабре
Посмотрим, смогут ли стороны договориться
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, считает, что его подопечный проведёт поединок перед встречей с американцем Деонтеем Уайлдером в конце года.
"Нам было сказано, что Уайлдер в деле. То же касается и нас. Эй Джей намерен сразиться с Уайлдером в декабре. Как только контракты будут подписаны, мы откатимся назад к концу июля или началу августа.
Я хочу, чтобы он выступил в это время. Думаю, что и он желает того же. Его тренер хочет, чтобы он выступил. Нам необходимо найти подходящего соперника, потому что это будет подготовка к Уайлдеру", – приводит слова Хирна издание Boxing Social.
Ранее Рой Джонс оценил готовность Джошуа к мегафайту с Уайлдером.
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