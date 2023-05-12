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Постол: Я думаю, что Сергей Деревянченко сломает Мунгию
Верим в победу украинца
Экс-боксер Виктор Постол (31-4, 12 KO) сделал прогноз на бой Сергея Деревянченко (14-4, 10 КО) и мексиканца Хайме Мунгии (41-0, 36 КО)
"Я думаю, что в этом поединке Сергей Деревянченко сломает Мунгию. Я знаю Сергея, я когда-то боксировал с ним по любителям. Он уверенный, идет вперед, настырный. Поэтому я считаю, что где-то после шестого раунда он Мунгию переломает и пойдет прибивать", – сказал Постол.
Напомним, что поединок запланирован на 10 июня в Калифорнии.
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Источник:ОДНІЄЮ ЛІВОЮ
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