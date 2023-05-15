Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дэвид Хэй: Если не получилось устроить поединок Усика и Фьюри, то как организуется турнир?
Экс-боксер высказался об организации турнира
фото - fightnews.info
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о потенциальной организации турнира в супертяжёлом дивизионе с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.
"Прямо сейчас я не думаю, что это возможно. Звучит слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Мы уже видели, что произошло в переговорах между Тайсоном Фьюри и Усиком.
Усик проявил разумность и согласился на 30%, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы устроить бой. Если не получилось устроить поединок, как организуется турнир?" – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу talkSPORT.
Ранее Александр Усик назвал чемпионов прошлого, с которыми он хотел бы сразиться.
Популярное сейчас
- Днепр-1 рядом с Шахтером, Александрия защитила 5 место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- УПЛ. Минай - Днепр-1 0:1. Сквозь зубы
- Стало известно, на какой срок Почеттино подпишет контракт с Челси
- Усик дал краткую характеристику лучшим супертяжам мира
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО