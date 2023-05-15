Дэвид Хэй: Если не получилось устроить поединок Усика и Фьюри, то как организуется турнир?

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о потенциальной организации турнира в супертяжёлом дивизионе с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

"Прямо сейчас я не думаю, что это возможно. Звучит слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Мы уже видели, что произошло в переговорах между Тайсоном Фьюри и Усиком.

Усик проявил разумность и согласился на 30%, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы устроить бой. Если не получилось устроить поединок, как организуется турнир?" – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу talkSPORT.

Ранее Александр Усик назвал чемпионов прошлого, с которыми он хотел бы сразиться.