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Названы дата боя Александр Усик - Дэниел Дюбуа

Бокс
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Поединок состоится в августе

Названы дата боя Александр Усик - Дэниел Дюбуа

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский промоутер Александр Красюк на своей странице в Instagram написал о победе своей команды (K2 Promotions) на торгах по организации боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа:

"Мы выиграли торги. Сейчас работаем над организацией боя во Вроцлаве (Польша) 12 августа".

Промоутерские торги состоялись 25 мая в Хьюстоне.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк
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