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Названы дата боя Александр Усик - Дэниел Дюбуа
Поединок состоится в августе
фото из свободных источников
Украинский промоутер Александр Красюк на своей странице в Instagram написал о победе своей команды (K2 Promotions) на торгах по организации боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа:
"Мы выиграли торги. Сейчас работаем над организацией боя во Вроцлаве (Польша) 12 августа".
Промоутерские торги состоялись 25 мая в Хьюстоне.
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