Названы дата боя Александр Усик - Дэниел Дюбуа

Украинский промоутер Александр Красюк на своей странице в Instagram написал о победе своей команды (K2 Promotions) на торгах по организации боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа:

"Мы выиграли торги. Сейчас работаем над организацией боя во Вроцлаве (Польша) 12 августа".

Промоутерские торги состоялись 25 мая в Хьюстоне.