Деревянченко о следующем бое: Подготовка проходит хорошо, без травм

Украинский боксер Сергей Деревянченко (14-4; 10 КО) прокомментировал ход подготовки к поединку против Хайме Мунгии (41-0; 33 КО). Его слова цитирует канал Тайк Майсон:

"Я начал готовиться раньше, потому что не было конкретной даты. Не было дат, не было оппонента. Я тренировался, готовился, и мы договаривались о бое. И вот договорились с Мунгией.

Подготовка хорошо проходит без травм. Да, есть рабочие моменты. Где-то руку ударил, где-то еще что-то. Но ничего столь серьезного. Все нормально" – сказал он.

Напомним, что бой Деревянченко – Мунгия состоится 10 июня в Онтарио (штат Калифорния).