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Деревянченко о следующем бое: Подготовка проходит хорошо, без травм
Удачи в следующем поединке
Украинский боксер Сергей Деревянченко (14-4; 10 КО) прокомментировал ход подготовки к поединку против Хайме Мунгии (41-0; 33 КО). Его слова цитирует канал Тайк Майсон:
"Я начал готовиться раньше, потому что не было конкретной даты. Не было дат, не было оппонента. Я тренировался, готовился, и мы договаривались о бое. И вот договорились с Мунгией.
Подготовка хорошо проходит без травм. Да, есть рабочие моменты. Где-то руку ударил, где-то еще что-то. Но ничего столь серьезного. Все нормально" – сказал он.
Напомним, что бой Деревянченко – Мунгия состоится 10 июня в Онтарио (штат Калифорния).
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