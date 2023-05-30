Майами Хит вышел в финал Восточной конференции

В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Майами Хит". Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.

Лидер "Майами" Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов.

Счёт в серии — 4-3 в пользу "Майами". Команда вышла в финал НБА, где её соперником станет "Денвер Наггетс".