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Майами Хит вышел в финал Восточной конференции
Там команда сыграет с Денвером
фото - Getty Images
В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Майами Хит". Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.
У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.
Лидер "Майами" Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов.
Счёт в серии — 4-3 в пользу "Майами". Команда вышла в финал НБА, где её соперником станет "Денвер Наггетс".
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