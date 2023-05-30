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Майами Хит вышел в финал Восточной конференции

Бокс
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Там команда сыграет с Денвером

Майами Хит вышел в финал Восточной конференции

фото - Getty Images

Новина українською

В Бостоне (США) на стадионе "Ти-Ди Гарден" состоялся седьмой матч в рамках финала Восточной конференции, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Майами Хит". Встреча закончилась победой гостей со счётом 103:84.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.

Лидер "Майами" Джимми Батлер отметился 28 очками, семью подборами, а также набрал шесть ассистов.

Счёт в серии — 4-3 в пользу "Майами". Команда вышла в финал НБА, где её соперником станет "Денвер Наггетс".

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В статье: Бостон Селтикс Майами Хит
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