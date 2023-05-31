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Эдди Хирн готов организовать бой Райан Гарсия - Реджис Прогрейс
Осталось дождаться ответа боксера
Известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на заявление звёздного американского легковеса Райана Гарсии (23-1, 19 KO).
Напомним, ранее Гарсия заявил, что хотел бы сразиться с Теофимо Лопесом, Роландо Ромеро или Исааком Крусом в следующем поединке.
"А почему не Реджис Прогрейс? Прямиком к бою за титул WBC", – написал Хирн в социальных сетях.
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