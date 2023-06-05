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Фрэнк Уоррен: Единственное, в чем заинтересован Усик, — это жирный чек и бои за большие гонорары

Бокс
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Промоутер рассказал об организации их боя с Фьюри

Фрэнк Уоррен: Единственное, в чем заинтересован Усик, — это жирный чек и бои за большие гонорары

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), высказался по поводу украинца Александра Усика.

"Единственное, в чем заинтересован Усик, — это жирный чек и бои за большие гонорары в Саудовской Аравии. Я могу это всё понять, но прошу не выставлять Усика всё таким образом, будто бы Тайсон такой жадный. Ты сам отправляешься в Саудовскую Аравию, потому что там много заплатят.

Я понимаю это, но не надо выставлять всё так, будто Тайсон тут самый жадный. Ты отправляешься в Саудовскую Аравию, потому что там заплатят много денег", — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, бойцы пытались договориться о поединке 29 апреля, однако команды не согласовали финансовые условия.

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В статье: Фрэнк Уоррен
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