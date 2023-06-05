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Александр Усик - Тайсону Фьюри: Ты жадное пузо
Также украинец назвал его пьяницей
Скріншот з трансляції
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) подразнил чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
"Все, что говорит Тайсон Фьюри, он говорит в зеркало. Он становится и начинает говорить в зеркало. Он от этого кайфует. Что будет, если не получится договориться о бое с Фьюри? У нас есть планы с принцем Халидом и моей командой. Я не могу об этом сейчас говорить.
Фьюри – самый сложный соперник в моей карьере? Так я же с ним еще не боксировал. Я самый сложный соперник для себя.
Жадное пузо, я люблю тебя. Ты пьяница", – сказал Усик.
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