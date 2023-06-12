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Теофимо Лопес назвал условие, при котором он готов вернуться в ринг
Деньги главный аспект
Экс-чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) назвал условия возвращения в ринг.
Напомним, что 11 июня 2023 года Лопес победил британца Джоша Тэйлора и в тот же день намекнул на завершении карьеры.
"Я думаю, что единственный способ заставить меня вернуться — это получение контракта с девятизначной суммой. В конце концов, я заработал для ESPN более $ 100 млн. Но мне по-прежнему платят $ 1 млн за бой, в то время как все другие бойцы не сделали и четверти того, чего достиг в спорте я, но получают 8, 10, 12, 15 миллионов долларов", — сказал Лопес на канале The Porter Way Podcast в YouTube.
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