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Эвандер Холифилд: Усик сказал, что хочет повторить мой путь

Бокс
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Боксер в восторге от знакомства с украинцем

Эвандер Холифилд: Усик сказал, что хочет повторить мой путь

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира Эвандер Холифилд рассказал о разговоре с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО), в котором украинец заявил, что хочет повторить его путь.

"В любом случае мне нравится Усик. Я не был с ним знаком раньше, но когда мы встретились – я понял, что он знает обо мне все".

Он сказал мне: "Я сделаю все то же, что и ты. Ты стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а потом – и в тяжелом весе. Я хочу повторить этот путь".

И я ответил: "Вау!" Это убедило меня в том, что он внимательно следил за моей карьерой, а значит знает, что ему теперь нужно делать", – сказал Холифилд.

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В статье: Эвандер Холифилд Александр Усик
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Источник:
Tribuna

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