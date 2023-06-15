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Названы сроки проведения ежегодного конгресса WBC
Он пройдет в ноябре
фото из свободных источников
Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что ежегодный конгресс организации пройдет в этом году в Ташкенте (Узбекистан) с 12 по 17 ноября. Об этом пишет пресс-служба WBC.
В ходе самого конгресса пройдут традиционные семинары для рефери и судей и заседания комитетов WBC.
Президент WBC Маурисио Сулейман в очередной раз заявил, что его организация пока не будет организовывать титульные поединки для российских боксеров.
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Источник:Xsport.ua
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