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Названы сроки проведения ежегодного конгресса WBC

Бокс
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Он пройдет в ноябре

Названы сроки проведения ежегодного конгресса WBC

фото из свободных источников

Новина українською

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что ежегодный конгресс организации пройдет в этом году в Ташкенте (Узбекистан) с 12 по 17 ноября. Об этом пишет пресс-служба WBC.

В ходе самого конгресса пройдут традиционные семинары для рефери и судей и заседания комитетов WBC.

Президент WBC Маурисио Сулейман в очередной раз заявил, что его организация пока не будет организовывать титульные поединки для российских боксеров.

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В статье: Маурисио Сулейман
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Источник:
Xsport.ua

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