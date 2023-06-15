Названы сроки проведения ежегодного конгресса WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что ежегодный конгресс организации пройдет в этом году в Ташкенте (Узбекистан) с 12 по 17 ноября. Об этом пишет пресс-служба WBC.

В ходе самого конгресса пройдут традиционные семинары для рефери и судей и заседания комитетов WBC.

Президент WBC Маурисио Сулейман в очередной раз заявил, что его организация пока не будет организовывать титульные поединки для российских боксеров.