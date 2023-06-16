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Теофимо Лопес отказался от титула чемпиона WBO в первом полусреднем весе

Бокс
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Неожиданное решение

Теофимо Лопес отказался от титула чемпиона WBO в первом полусреднем весе

Новина українською

Американец Теофимо Лопес (19-1, 13 КО) отказался от титула чемпиона WBO в первом полусреднем весе.

Об этом рассказал президент Всемирной боксерской организации Франсиско Валькарсель.

"Теофимо Лопес прислал мне сообщение, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе. Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, дверь WBO будет для него открыта", – написал Валькарсель в Твиттере.

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В статье: Теофимо Лопес
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