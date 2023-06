Теофимо Лопес отказался от титула чемпиона WBO в первом полусреднем весе

Американец Теофимо Лопес (19-1, 13 КО) отказался от титула чемпиона WBO в первом полусреднем весе.

Об этом рассказал президент Всемирной боксерской организации Франсиско Валькарсель.

"Теофимо Лопес прислал мне сообщение, что он отказывается от своего титула чемпиона мира в первом полусреднем весе. Мы должны уважать его решение. Если он захочет вернуться, дверь WBO будет для него открыта", – написал Валькарсель в Твиттере.

Just now @TeofimoLopez is texting me that he relinquished his Jr welterweight title..We should respect his decision...If he come back, wbo doors will be always open for him..