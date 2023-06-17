Виктор Постол вернется на ринг в июле

Украинский боксер, бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (31-4; 12 КО) вернется на ринг 15 июля.

Его соперником станет молодой, 27-летний доминиканец Элвис Родригес (14-1-1; 12 КО).

Этот поединок состоится в андеркарте боя между представителями легкого веса Фрэнком Мартином (17-0; 12 КО) и Артемом Арутюняном (12-0; 7 КО).

Вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе (США) в рамках Showtime.

Отметим, что победитель поединка Мартин-Арутюнян может стать претендентом на чемпионский титул WBC, который сегодня принадлежит Девину Хэйни (30-0; 15 КО).