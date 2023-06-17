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Виктор Постол вернется на ринг в июле
Уже есть соперник
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (31-4; 12 КО) вернется на ринг 15 июля.
Его соперником станет молодой, 27-летний доминиканец Элвис Родригес (14-1-1; 12 КО).
Этот поединок состоится в андеркарте боя между представителями легкого веса Фрэнком Мартином (17-0; 12 КО) и Артемом Арутюняном (12-0; 7 КО).
Вечер бокса пройдет в Лас-Вегасе (США) в рамках Showtime.
Отметим, что победитель поединка Мартин-Арутюнян может стать претендентом на чемпионский титул WBC, который сегодня принадлежит Девину Хэйни (30-0; 15 КО).
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