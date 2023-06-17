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Ломаченко и Беринчик – в ТОП 3 рейтинга WBO

Бокс
Обновлено
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Но не первые

Ломаченко и Беринчик – в ТОП 3 рейтинга WBO

UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг лучших боксеров в легком весе.

В ТОП 3 сразу два представителя Украины – на одну позицию ниже опустился Василий Ломаченко (17-3; 11 КО), который теперь занимает второе место. Сразу за ним располагается Денис Беринчик (17-0; 9 КО).

ТОП 10 выглядит следующим образом:

Девин Хэйни – чемпион

1. Шакур Стивенсон

2. Василий Ломаченко

3. Денис Беринчик

4. Анхель Фиерро

5. Исаак Круз

6. Уильям Сепеда

7. Франк Марти

8. Кейшон Дэвис

9. Франческо Патера

10. Раймон Мураталла

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри заявил о проблемах с выбором соперника.

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В статье: Василий Ломаченко Денис Беринчик
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