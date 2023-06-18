Владимир Кличко: Германия признала свои ошибки прошлого

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко побывал в Германии на выставке военной техники. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Сегодня Германия признала свои прошлые ошибки и абсолютное зло в империалистической политике путина. Сегодня мы на одной стороне, на стороне демократии и свободы" – написал Кличко.