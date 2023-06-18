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Владимир Кличко: Германия признала свои ошибки прошлого
Надеемся это так
instagram.com/klitschko
Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко побывал в Германии на выставке военной техники. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Сегодня Германия признала свои прошлые ошибки и абсолютное зло в империалистической политике путина. Сегодня мы на одной стороне, на стороне демократии и свободы" – написал Кличко.
Напомним, что ранее МОК
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