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Владимир Кличко: Германия признала свои ошибки прошлого

Бокс
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Владимир Кличко: Германия признала свои ошибки прошлого

instagram.com/klitschko

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко побывал в Германии на выставке военной техники. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Сегодня Германия признала свои прошлые ошибки и абсолютное зло в империалистической политике путина. Сегодня мы на одной стороне, на стороне демократии и свободы" – написал Кличко.

Напомним, что ранее МОК не разработал концепцию допуска россиян к Олимпиаде.

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В статье: Владимир Кличко
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