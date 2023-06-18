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Фьюри: Не думаю, что бой с Кличко был самым сложным

Бокс
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Пожалуй против Чисоры было труднее всего

Фьюри: Не думаю, что бой с Кличко был самым сложным

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) назвал самый тяжелый поединок в своей карьере. Его слова цитирует Boxing Social:

"Не думаю, что бой с Кличко был самым сложным. Я думаю, что третье сражение против Уайлдера – у нас с Деонтеем была трилогия, три титульных боя вместе – я думаю, что третье сражение было, вероятно, самым тяжелым в моей карьере.

Мы оба вступили в войну. Мы оба пришли с разрушительными намерениями. Он свалил меня дважды, я сверг его трижды, и в конце концов я нокаутировал его одиннадцатом раунде. Но я считаю, что это сильно выбило из колеи нас обоих. Адский бой" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри обвинил Усика в срыве их поединка.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри
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