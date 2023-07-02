Диллиан Уайт подписал соглашение на бой с Энтони Джошуа

Диллиан Уайт подписал контракт на бой с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа, об этом сообщает Sky Sports.

Теперь ожидаем подпись экс-чемпиона.

Ранее Уайт был не доволен пунктом контракта об обязательном реванше в случае поражения Джошуа, поэтому стороны согласились убрать его.

Британцы уже встречались в 2015 году. Тогда экс-чемпион победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Бой может состояться 12 августа.