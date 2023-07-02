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Диллиан Уайт подписал соглашение на бой с Энтони Джошуа
После того как убрали пункт об обязательном реванше в случае поражения Джошуа
Фото: Getty Images
Диллиан Уайт подписал контракт на бой с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа, об этом сообщает Sky Sports.
Теперь ожидаем подпись экс-чемпиона.
Ранее Уайт был не доволен пунктом контракта об обязательном реванше в случае поражения Джошуа, поэтому стороны согласились убрать его.
Британцы уже встречались в 2015 году. Тогда экс-чемпион победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
Бой может состояться 12 августа.
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Источник:twitter.com
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