Названа цена билетов на бой Усик - Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), назвал цены на билеты на бой своего подопечного с британцем Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Информация о билетах скоро появится. Поэтому очень скоро мы увидим билеты в продаже. Об этом мы сообщим общественности.

Мы решили сделать это мероприятие действительно демократичным и приемлемым для всех, поэтому цена билетов стартует от 49 злотых, всего 11 евро. Это самая лучшая цена, поэтому каждый может себе это позволить. Убедитесь, что вы приобрели билет, ведь их количество ограничено", – сказал Красюк.

Напомним, бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.