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Билеты на бой Джошуа - Уайт были проданы за 4 часа

Бокс
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Их цена стартовала от 40 фунтов

Билеты на бой Джошуа - Уайт были проданы за 4 часа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Сегодня, 10 июля, в 9.00 по британскому времени началась полноценная продажа билетов на бой экс-чемпиона-мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и британца Диллиана Вайта (29-3, 19 КО). Уже в 14.25 в Matchroom объявили, что все билеты проданы.

Поединок будет проведен в Лондоне на арене О2. Билеты стоили от 40 до 800 фунтов.

Напомним, что сам бой состоится 12 августа.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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