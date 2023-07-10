Билеты на бой Джошуа - Уайт были проданы за 4 часа

Сегодня, 10 июля, в 9.00 по британскому времени началась полноценная продажа билетов на бой экс-чемпиона-мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и британца Диллиана Вайта (29-3, 19 КО). Уже в 14.25 в Matchroom объявили, что все билеты проданы.

Поединок будет проведен в Лондоне на арене О2. Билеты стоили от 40 до 800 фунтов.

Напомним, что сам бой состоится 12 августа.