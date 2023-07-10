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Теофимо Лопес назвал победителя боя Хэйни - Дэвис
Посмотрим, кто же выйдет победителем
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес высказался о бое Девина Хейни (30-0, 15 KO) и Джервонты Дэвиса (28-0, 26 KO).
"Думаю, болельщики захотели бы увидеть этот бой. Уверен, им не терпится увидеть Девина против таких парней, как Шакур или Джервонта.
Это было бы хорошее событие для бокса. И отличный шаг для Дэвиса, потому что это доказало бы его желание соревноваться после победы над Райаном Гарсией. Если этот поединок состоится, то я поставлю на победу Дэвиса", – сказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.
Напомним, в своём последнем бою Хейни победил единогласным решением украинца Василия Ломаченко.
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