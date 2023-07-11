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WBA назвала претендента для победителя боя Кроуфорд — Спенс

Бокс
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Претендентом стал литовец

WBA назвала претендента для победителя боя Кроуфорд — Спенс

Фото: facebook.com/WorldBoxingAssociation / Автор невідомий

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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) постановила, что победитель поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO) и Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO) должен провести обязательную защиту.

Претендентом же стал обладатель регулярного титула литовец Эймантас Станионис (14-0, 8 KO).

Напомним, в июле Станионис должен был провести обязательную защиту против непобеждённого американца Вёрджила Ортиса, однако поединок был в третий раз отменён и повторно из-за проблем Ортиса со здоровьем, после чего его лишили статуса претендента.

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В статье: WBA
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