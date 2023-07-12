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WBC разрешил Тайсону проводить бой с Нганну
Об этом сообщил Маурисио Сулейман
Фото: The Guardian
Глава всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что совет дал чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри разрешение на бой с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
"Маурисио Сулейман сказал, что Тайсон Фьюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента на титул нет.
Он упомянул, что Фьюри пытался провести ближайший бой с Руисом, Джошуа или Усиком, но соглашение о поединках не было достигнуто", — сообщается в официальном аккаунте WBC в "Твиттере".
Напомним, ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
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