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WBC разрешил Тайсону проводить бой с Нганну

Бокс
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Об этом сообщил Маурисио Сулейман

WBC разрешил Тайсону проводить бой с Нганну

Фото: The Guardian

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Глава всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что совет дал чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри разрешение на бой с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

"Маурисио Сулейман сказал, что Тайсон Фьюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента на титул нет.

Он упомянул, что Фьюри пытался провести ближайший бой с Руисом, Джошуа или Усиком, но соглашение о поединках не было достигнуто", — сообщается в официальном аккаунте WBC в "Твиттере".

Напомним, ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

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В статье: White Boys Club (WBC)
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