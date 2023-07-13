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Райан Гарсия показал фото с совместной тренировки с Эрролом Спенсом
Спенс готовится к бою с Теренсом Кроуфордом
Американский легковес Райан Гарсия опубликовал совместное фото с именитым соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO), готовящимся к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) против Теренса Кроуфорда (39-0, 30 KO), который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
"Большая рыба в городе", – написал Гарсия в социальных сетях.
Эррол Спенс дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го впервые стал чемпионом мира.
Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
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