Дэвин Хэйни арестован за незаконное хранение оружия

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Девин Хейни был арестован в Калифорнии за хранение оружия. Об этом пишет TMZ.

Полиция обнаружила в его машине полуавтоматический пистолет, который находился под сиденьем водителя. Хейни не был за рулём, но машина зарегистрирована на него. Впоследствии Девина освободили под залог в размере $ 35 000. Слушания по его делу будут проходить в августе, Хейни обязан присутствовать на них.

За незаконное ношение оружия в Калифорнии можно получить тюремное заключение сроком до одного года.

Напомним, что на счету Хейни 30 боёв, в каждом из которых он добивался побед (15 раз побеждал нокаутом).