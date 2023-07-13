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Дэвин Хэйни арестован за незаконное хранение оружия

Бокс
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Боксер освобожден под залог

Дэвин Хэйни арестован за незаконное хранение оружия

Фото: Твиттер

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Девин Хейни был арестован в Калифорнии за хранение оружия. Об этом пишет TMZ.

Полиция обнаружила в его машине полуавтоматический пистолет, который находился под сиденьем водителя. Хейни не был за рулём, но машина зарегистрирована на него. Впоследствии Девина освободили под залог в размере $ 35 000. Слушания по его делу будут проходить в августе, Хейни обязан присутствовать на них.

За незаконное ношение оружия в Калифорнии можно получить тюремное заключение сроком до одного года.

Напомним, что на счету Хейни 30 боёв, в каждом из которых он добивался побед (15 раз побеждал нокаутом).

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В статье: Девин Хэйни
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