Александр Красюк рассказал о шансах Дюбуа победить Усика

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал, что у британца Даниэля Дюбуа есть только один способ победить украинца.

"Пожалуй, было неправильно говорить с точки зрения промоутера Усика, и я скажу это как эксперт в боксе. Я не думаю, что у Даниэля Дюбуа есть инструменты, с помощью которых он мог бы победить. Хотя всегда есть шанс панчера, я согласен с этим на сто процентов. Но что ещё? К сожалению, я не вижу ничего, что бы могло привести Дюбуа к успеху. Разве что один удар и слова Фрэнка Уоррена", – сказал Красюк на канале Boxing News в YouTube.

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).