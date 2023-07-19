Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де ла Хойя сделал прогноз на бой Хэйни - Дэвис
Он отдал преимущество Джервонте
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя высказался о потенциальном поединке соотечественников и легковесов Девина Хейни (30-0, 15 KO) и Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO).
"Ох, это великолепный бой. Я вынужден поставить на Дэвиса, хотя Хейни многому научился в бою с Ломой. Но Дэвис – это зверь", – приводит слова де ла Хойи издание Boxing Social.
Джервонте Дэвису 28 лет, в январе 2017-го впервые сразился за звание чемпиона мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).
Популярное сейчас
- Официально: Усик подписал футбольный контракт с Полесьем
- Виталий Кварцяный: О звонке Байдена, Lexus на день рождения и планах на 80-летие
- Хави сообщил молодому таланту Барселоны, что не рассчитывает на него в следующем сезоне
- От 454 гривен. Билеты на бой Усик – Дюбуа раскупили за три часа
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО