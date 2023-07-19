Холифилд назвал боксера, которого считает опаснее Майка Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд высказался о Джервонте Дэвисе (29-0, 27 KO).

"Он очень хороший боец. Очень обученный боец, он напоминает мне Пернелла Уиттакера. Пернелл Уиттакер был искусным боксёром. Дэвис также является искусным боксёром и при этом нокаутёром – у него есть всё! И это, вероятно, делает его опаснее Тайсона", – сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Джервонта Дэвис в январе 2017-го впервые сразился за звание чемпиона мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).