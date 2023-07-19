Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холифилд назвал боксера, которого считает опаснее Майка Тайсона
Очень неожиданный выбор
фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд высказался о Джервонте Дэвисе (29-0, 27 KO).
"Он очень хороший боец. Очень обученный боец, он напоминает мне Пернелла Уиттакера. Пернелл Уиттакер был искусным боксёром. Дэвис также является искусным боксёром и при этом нокаутёром – у него есть всё! И это, вероятно, делает его опаснее Тайсона", – сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Джервонта Дэвис в январе 2017-го впервые сразился за звание чемпиона мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).
Популярное сейчас
- Официально: Усик подписал футбольный контракт с Полесьем
- Под Луганском ВСУ FPV-дроном ликвидировали комбрига РФ – любимца кремлевской пропаганды
- Возвращается в футбол. Бенджамен Менди перешел в клуб Лиги 1
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО