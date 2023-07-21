Гвоздик: Не одобряю позицию Ломаченко

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) рассказал, как относится к позиции Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) по поводу российской военной агрессии.

"Каждый делает свой выбор. Что такое правильный и неправильный – философский вопрос. Если спросить у россиянина о Ломаченко, то почти каждый вам ответит, что это молчание – правильная позиция. Пусть Василий сам решает, что для него правильная позиция и как ему себя вести, а люди уже делают выводы".

Я его позицию не одобряю."