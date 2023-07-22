Мэнни Пакьяо анонсировал свой следующий поединок

Легенда мирового бокса, филиппинец Мэнни Пакьяо снова выйдет на ринг. После выставочного поединка против ютубера DK Yoo в Южной Корее в прошлом году 44-летний спортсмен снова хочет испытать свои силы.

Следующим оппонентом Мэнни станет бывший чемпион K-1 World MAX Буакау Банчамек. Бой состоится в начале 2024 года в боксерском формате. Место проведения пока не известно.