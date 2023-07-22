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Мэнни Пакьяо анонсировал свой следующий поединок
Никак не успокоится
usatoday.com
Легенда мирового бокса, филиппинец Мэнни Пакьяо снова выйдет на ринг. После выставочного поединка против ютубера DK Yoo в Южной Корее в прошлом году 44-летний спортсмен снова хочет испытать свои силы.
Следующим оппонентом Мэнни станет бывший чемпион K-1 World MAX Буакау Банчамек. Бой состоится в начале 2024 года в боксерском формате. Место проведения пока не известно.
Напомним, ранее Александр Гвоздик
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