Теофимо Лопес может провести бой с Райаном Гарсией

Тренер чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем дивизионе Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО) Теофимо Лопес-старший назвал имя соперника своего сына. Слова Лопеса приводит boxingnews24.com:

"Большим денежным боем стал бы поединок с Райаном Гарсией. Так что мы пытаемся договориться об этом сражении с Оскаром Де Ла Хойей. Мы ведем с ними переговоры. Реалистический бой, который, по моему мнению, можно устроить, – это поединок против Реджиса Прогрейса, потому что он боится, какой боец, какой боец, какой он боец.

С Гарсией, Дэвином Хейни и всеми остальными ребятами, по-видимому, очень сложно. Я думаю, что мы легко могли бы организовать бой против Прогрейс, но мы нацелены на топовые поединки. Мы смотрим на бой с Дэвином Хэйни. Не с Шакуром Стивенсоном, потому что он только перешел в легкий вес. Мы нацелены на топовых чуваков вроде Джервонт Дэвиса. Любой может получить бой".