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Майк Тайсон опубликовал архивное фото с Мохаммедом Али
Боксер показал свое любимое фото
фото - talksport.com
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный американец Майк Тайсон опубликовал в социальных сетях архивный снимок с легендарным соотечественником Мохаммедом Али.
"Одно из моих любимых фото с Величайшим" – написал Тайсон.
Майку Тайсону 57 лет, всего на его счету 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений в профессиональном боксе.
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