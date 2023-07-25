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Майк Тайсон опубликовал архивное фото с Мохаммедом Али

Бокс
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Боксер показал свое любимое фото

Майк Тайсон опубликовал архивное фото с Мохаммедом Али

фото - talksport.com

Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный американец Майк Тайсон опубликовал в социальных сетях архивный снимок с легендарным соотечественником Мохаммедом Али.

"Одно из моих любимых фото с Величайшим" – написал Тайсон.

Майку Тайсону 57 лет, всего на его счету 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений в профессиональном боксе.

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В статье: Майк Тайсон
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