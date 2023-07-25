Майк Тайсон опубликовал архивное фото с Мохаммедом Али

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный американец Майк Тайсон опубликовал в социальных сетях архивный снимок с легендарным соотечественником Мохаммедом Али.

"Одно из моих любимых фото с Величайшим" – написал Тайсон.

Майку Тайсону 57 лет, всего на его счету 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений в профессиональном боксе.