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Наоя Иноуэ нокаутировал Стивена Фултона в бою за титулы WBC и WBO

Бокс
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Японский чемпион не испытал проблем в бою

Наоя Иноуэ нокаутировал Стивена Фултона в бою за титулы WBC и WBO

Новина українською

30-летний японский чемпион мира в трёх весовых категориях и абсолютный чемпион в легчайшем весе Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с обладателем титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) американцем Стивеном Фултоном.

Бой прошёл в Токио (Япония). Победу Иноуэ добыл в восьмом раунде.

Японец отправил соперника в нокдаун, а когда тот поднялся, обрушил на него серию ударов.

Судья принял решение остановить поединок.

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В статье: Наоя Иноуэ
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