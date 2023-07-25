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Наоя Иноуэ нокаутировал Стивена Фултона в бою за титулы WBC и WBO
Японский чемпион не испытал проблем в бою
30-летний японский чемпион мира в трёх весовых категориях и абсолютный чемпион в легчайшем весе Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с обладателем титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) американцем Стивеном Фултоном.
Бой прошёл в Токио (Япония). Победу Иноуэ добыл в восьмом раунде.
Японец отправил соперника в нокдаун, а когда тот поднялся, обрушил на него серию ударов.
Судья принял решение остановить поединок.
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