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Наоя Иноуэ сразу после победы над Фултоном договорился о следующем бое
Оперативно
30-летний японский чемпион мира в трёх весовых категориях и абсолютный чемпион в легчайшем весе Наоя Иноуэ после победы в бою с американцем Стивеном Фултоном встретился в ринге с филиппинцем Марлоном Тапалесом, где условился с ним провести поединок.
Договорённость оба спортсмена скрепили рукопожатием.
Тапалес является чемпионом WBA и IBF во втором легчайшем весе. За время карьеры он провёл 40 боёв, одержав 37 побед и потерпев три поражения.
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