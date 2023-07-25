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Наоя Иноуэ сразу после победы над Фултоном договорился о следующем бое

Бокс
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Оперативно

Наоя Иноуэ сразу после победы над Фултоном договорился о следующем бое

Новина українською

30-летний японский чемпион мира в трёх весовых категориях и абсолютный чемпион в легчайшем весе Наоя Иноуэ после победы в бою с американцем Стивеном Фултоном встретился в ринге с филиппинцем Марлоном Тапалесом, где условился с ним провести поединок.

Договорённость оба спортсмена скрепили рукопожатием.

Тапалес является чемпионом WBA и IBF во втором легчайшем весе. За время карьеры он провёл 40 боёв, одержав 37 побед и потерпев три поражения.

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В статье: Наоя Иноуэ
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