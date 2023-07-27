Дерек Чисора: Один удар может всё изменить, но не в случае с Усиком

Британский боксёр Дерек Чисора поделился ожиданиями от поединка между своим соотечественником Даниэлем Дюбуа и действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

"Шансы Дюбуа в бою с Усиком? Часто говорят, что это супертяжёлая весовая категория и один удар может всё изменить. Один удар действительно может всё изменить, но не в случае с Усиком. Александр будет готов к этому бою. И не забывайте, что Усик проводил многораундовые спарринги с Дюбуа и отлично его изучил", — сказал Чисора в интервью Pro Boxing Fans.

Напомним, бой Усика с Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.