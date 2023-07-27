Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дерек Чисора: Один удар может всё изменить, но не в случае с Усиком
Британец высказался о предстоящем бое
independent.co.uk / РА
Британский боксёр Дерек Чисора поделился ожиданиями от поединка между своим соотечественником Даниэлем Дюбуа и действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.
"Шансы Дюбуа в бою с Усиком? Часто говорят, что это супертяжёлая весовая категория и один удар может всё изменить. Один удар действительно может всё изменить, но не в случае с Усиком. Александр будет готов к этому бою. И не забывайте, что Усик проводил многораундовые спарринги с Дюбуа и отлично его изучил", — сказал Чисора в интервью Pro Boxing Fans.
Напомним, бой Усика с Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.
Популярное сейчас
- Вингер Шахтера согласился на переход в Наполи
- Ворскла - Дила. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 27.07.2023
- Арсенал - Барселона 5:3. Обзор матча и видео голов
- Экс-тренер Дюбуа оценил шансы британца в бою против Усика
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Как 9 349 билетов на бой Усика вместе взятых. В США платят дикие деньги за право увидеть дебют Месси