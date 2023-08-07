  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Мейвезер прокомментировал бой Спенс - Кроуфорд
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейвезер прокомментировал бой Спенс - Кроуфорд

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Боксер не советует Эрролу выступать в полусреднем весе

Мейвезер прокомментировал бой Спенс - Кроуфорд

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший прокомментировал поединок соотечественников Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса, который состоялся 30 июля в Лас-Вегасе (США).

"Я не хотел, чтобы они встречались. Оба парня сильно мне нравятся. У меня была возможность побыть рядом с Эрролом и Теренсом, и оба парня высочайшего класса.

Оба парня сделали то, что сделали, и победил лучший. Я желаю только лучшего Эрролу Спенсу… Если бы я тренировал его и был бы в углу, то был бы против того, чтобы он вообще выступал в полусреднем весе. И я не думаю, что ему нужно драться в первом среднем весе. Я считаю, что он должен был драться в среднем или втором среднем весе. Таково моё мнение", – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

По теме
yellow-arrow
Джейк Пол - о бое с Диазом: Короля кардио превзошли на его же поле
yellow-arrow
Усик боксировал с травмой в бою с Чисорой
yellow-arrow
Джейк Пол бросил вызов Конору Макгрегору
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флойд Мейвезер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде