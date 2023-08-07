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Мейвезер прокомментировал бой Спенс - Кроуфорд
Боксер не советует Эрролу выступать в полусреднем весе
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший прокомментировал поединок соотечественников Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса, который состоялся 30 июля в Лас-Вегасе (США).
"Я не хотел, чтобы они встречались. Оба парня сильно мне нравятся. У меня была возможность побыть рядом с Эрролом и Теренсом, и оба парня высочайшего класса.
Оба парня сделали то, что сделали, и победил лучший. Я желаю только лучшего Эрролу Спенсу… Если бы я тренировал его и был бы в углу, то был бы против того, чтобы он вообще выступал в полусреднем весе. И я не думаю, что ему нужно драться в первом среднем весе. Я считаю, что он должен был драться в среднем или втором среднем весе. Таково моё мнение", – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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