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Джермелл Чарло готов провести бой с Теренсом Кроуфордом
Он принял вызов опонента
Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло заявил о готовности сразиться с соотечественником Теренсом Кроуфордом в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг).
Напомним, ранее Кроуфорд высказывался о желании бросить вызов Чарло.
"Цель заключается в том, чтобы шокировать мир. Я вернусь, чтобы удержать трон в первом среднем весе. Я – король. И ничто меня не остановит. После реванша с Саулем Альваресом мы сможем дать людям то, что они хотят, и сделать бой против Теренса Кроуфорда", – сказал Чарло в социальных сетях.
Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября Чарло сразится с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.
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