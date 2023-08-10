Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Джонс сделал прогноз на бой Джермелла Чарло и Сауля Альвареса
Бой запланирован на сентябрь
Фото: ISport
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и соотечественником Джермеллом Чарло, который состоится 30 сентября в США.
"Это странная ситуация для Джермелла, поскольку он впервые забирается так высоко, он переходит сразу на две весовые категории. Переход в следующую категорию – это нормально, но вот прыжок на две категории сложнее. Это значительный вес, и вы не знаете, как ваше тело отреагирует на это. Вот почему обычно парни прибавляют несколько фунтов.
Опасность заключается в том, что вы не знаете, как ваше тело отреагирует на набор 7 кг. Сможет ли оно вынести 12 раундов? Есть немало вопросов. Но если Джермелл является особенным бойцом, то справится с этим", – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Популярное сейчас
- Арис - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Усиление Днепра-1, изгнание Мбаппе и счастливый день для фанов МЮ. Главные новости за 9 августа
- Арис - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 10.08.2023
- Известный финский супертяж дал прогноз на бой Усик – Дюбуа
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО