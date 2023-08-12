Промоутер Ломаченко отверг возможность боя с Иноуэ

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) Боб Арум отверг вариант организации поединка своего подопечного против японца, чемпиона мира в четырех дивизионах Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Об этом бое даже думать тупо. Возможно, он будет иметь смысл через год-два, но не сейчас.

Иноуэ сейчас достиг веса 55,2 кг, хотя ему не нужно голодать для этого. У него нет проблем с набором массы. Большинство его соперников, включая филиппинца Тапалеса, с которым он собирается сразиться, гораздо больше его. Поэтому нужно двигаться шаг за шагом" – сказал он.