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Промоутер Ломаченко отверг возможность боя с Иноуэ

Бокс
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Совершенно адекватная позиция

Промоутер Ломаченко отверг возможность боя с Иноуэ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) Боб Арум отверг вариант организации поединка своего подопечного против японца, чемпиона мира в четырех дивизионах Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Об этом бое даже думать тупо. Возможно, он будет иметь смысл через год-два, но не сейчас.

Иноуэ сейчас достиг веса 55,2 кг, хотя ему не нужно голодать для этого. У него нет проблем с набором массы. Большинство его соперников, включая филиппинца Тапалеса, с которым он собирается сразиться, гораздо больше его. Поэтому нужно двигаться шаг за шагом" – сказал он.

Напомним, что ранее Дюбуа завершил подготовку к бою с Усиком.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Наоя Иноуэ
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