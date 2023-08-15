Майк Тайсон: Работая с Фрэнсисом, я убедился, что у него есть способности

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о франко-камерунском бойце смешанных единоборств Фрэнсисе Нганну.

Напомним, что Майк согласился тренировать бойца к поединку с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

"У него было много профессиональных боёв, просто он никогда не участвовал в профессиональном боксёрском поединке. Работая с Фрэнсисом, я убедился, что у него есть способности. Думаю, у него хорошие перспективы. Поединок не будет таким односторонним, как думают многие. Я определённо верю, что бой будет конкурентным", — сказал Тайсон на канале ESPN в YouTube.