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Сауль Альварес высказался о бое с Теренсом Кроуфордом
Мексиканец считает, что он не сможет похудеть до 67 кг для этого боя
фото - boxingscene.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о возможном поединке с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом.
"Я не смогу похудеть до 67 кг. Его спрашивали о Джервонте Дэвисе, и то же самое произойдёт со мной. Все скажут, что я побил бойца, который намного меньше меня. Никто этого не оценит", – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Теренсу Кроуфорд 30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
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