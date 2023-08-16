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Сауль Альварес высказался о бое с Теренсом Кроуфордом

Бокс
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Мексиканец считает, что он не сможет похудеть до 67 кг для этого боя

Сауль Альварес высказался о бое с Теренсом Кроуфордом

фото - boxingscene.com

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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о возможном поединке с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом.

"Я не смогу похудеть до 67 кг. Его спрашивали о Джервонте Дэвисе, и то же самое произойдёт со мной. Все скажут, что я побил бойца, который намного меньше меня. Никто этого не оценит", – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорд 30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

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В статье: Сауль Альварес
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