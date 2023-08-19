Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвоздик – в ТОП 10 рейтинга WBO, Беринчик потерял позицию
Обновленный рейтинг лучших
Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинги во всех весовых категориях. Украинцы также сменили свои позиции.
Наибольший прогресс у представителя полутяжелого веса Александра Гвоздика (19-1; 15 КО), который поднялся с 15 на 9 позицию, скинув сразу на 6 ступенек.
В легком весе Денис Беринчик (17-0; 9 КО) потерял место, опустившись с 3 на 4 позицию. А вот его соотечественник, экс-чемпион мира в трех категориях Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) остался на втором месте в рейтинге.
Супертяжелый вес возглавляет британец Энтони Джошуа (26-3; 23 КО), тогда как чемпионом является украинец Александр Усик (20-0; 13 КО).
Популярное сейчас
- Сабо: В составе Динамо выделю только Бражко - его в итоге купят евопейские клубы
- Клуб Второй лиги объявил о подписании сразу трех бразильцев
- Сидорчук: Миру важно наконец-то понять, кто есть кто и где герои
- Сауль Альварес высказался о бое с Теренсом Кроуфордом
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО