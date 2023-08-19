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Гвоздик – в ТОП 10 рейтинга WBO, Беринчик потерял позицию

Бокс
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Обновленный рейтинг лучших

Гвоздик – в ТОП 10 рейтинга WBO, Беринчик потерял позицию

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинги во всех весовых категориях. Украинцы также сменили свои позиции.

Наибольший прогресс у представителя полутяжелого веса Александра Гвоздика (19-1; 15 КО), который поднялся с 15 на 9 позицию, скинув сразу на 6 ступенек.

В легком весе Денис Беринчик (17-0; 9 КО) потерял место, опустившись с 3 на 4 позицию. А вот его соотечественник, экс-чемпион мира в трех категориях Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) остался на втором месте в рейтинге.

Супертяжелый вес возглавляет британец Энтони Джошуа (26-3; 23 КО), тогда как чемпионом является украинец Александр Усик (20-0; 13 КО).

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Денис Беринчик Александр Гвоздик
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