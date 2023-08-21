  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Наоя Иноуэ ведет переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наоя Иноуэ ведет переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
(1 голосов)

Пока переговоры далеки от завершения

Наоя Иноуэ ведет переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Новина українською

Чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO), в настоящий момент удерживающий титулы WBC и WBO во втором легчайшем дивизионе (до 55,3 кг), начал переговоры с чемпионом WBA/IBF филиппинцем Марлоном Тапалесом (37-3, 19 KO), пишет BoxingScene.

Переговоры ещё далеки от завершения, но ожидается, что в случае договорённости поединок состоится в декабре в Токио (Япония).

Напомним, Иноуэ завоевал титулы в июле, досрочно остановив в восьмом раунде американца Стивена Фултона (21-1, 8 KO).

По теме
yellow-arrow
Александр Усик показал свою физическую форму накануне боя с Дюбуа
yellow-arrow
Кроуфорд: Усик — великий боец, он добился больших успехов в боксе
yellow-arrow
Названа стоимость PPV-трансляции боя Усик - Дюбуа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наоя Иноуэ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде