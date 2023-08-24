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Дэвид Хэй: Дюбуа нужно замедлить Усика

Бокс
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Посмотрим, в каких кондициях подойдет к этому бою Дюбуа

Дэвид Хэй: Дюбуа нужно замедлить Усика

фото - fightnews.info

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Британский боксёр Дэвид Хэй, чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версии WBA, рассказал, каким видит предстоящий бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, и дал совет своему соотечественнику.

"Если ты попытаешься провести с ним блестящий поединок, как это дважды сделал Энтони Джошуа, то ты всё равно будешь вторым. Используй его массу, его подбородок, не играй с ним дальнюю игру. Бей по затылку, попади в почки, замедли Усика так, чтобы, когда наступил перерыв, Усик стал медленнее.

Только не попадай в его зону. Подойди ближе и заранее займись своей физической формой. Если с Дюбуа не снимут очки за попадания в затылок, то он должен вести себя так, будто от этого зависела его жизнь. Вперёд, сделай это грубо и нанеси несколько хороших ударов", — сказал Хэй в интервью talkSPORT.

Напомним, бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша).

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В статье: Дэвид Хэй
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