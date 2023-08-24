Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дэвид Хэй: Дюбуа нужно замедлить Усика
Посмотрим, в каких кондициях подойдет к этому бою Дюбуа
фото - fightnews.info
Британский боксёр Дэвид Хэй, чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версии WBA, рассказал, каким видит предстоящий бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, и дал совет своему соотечественнику.
"Если ты попытаешься провести с ним блестящий поединок, как это дважды сделал Энтони Джошуа, то ты всё равно будешь вторым. Используй его массу, его подбородок, не играй с ним дальнюю игру. Бей по затылку, попади в почки, замедли Усика так, чтобы, когда наступил перерыв, Усик стал медленнее.
Только не попадай в его зону. Подойди ближе и заранее займись своей физической формой. Если с Дюбуа не снимут очки за попадания в затылок, то он должен вести себя так, будто от этого зависела его жизнь. Вперёд, сделай это грубо и нанеси несколько хороших ударов", — сказал Хэй в интервью talkSPORT.
Напомним, бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша).
Популярное сейчас
- Кепа vs Лунин. Анчелотти сообщил, кто выйдет в основе Реала на следующий матч
- СМИ: Украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации
- Галстук не предлагать. Динамо - Бешикташ. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 24.08.2023
- Кроуфорд: Усик — великий боец, он добился больших успехов в боксе
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО