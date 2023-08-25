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Майк Тайсон назвал лучший свой бой

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Он произошел в далеком 1990-м году

Майк Тайсон назвал лучший свой бой

Getty Images

Новина українською

Легенда бокса Майк Тайсон высказался о лучшем поединке в своей карьере. По словам Тайсона, такой бой у него был с соотечественником Бастером Дугласом.

"Вот что я скажу о своём бое с Бастером Дугласом — это был лучший бой в моей карьере. Хотя люди этого не поймут", — сказал Тайсон в своём подкасте.

Напомним, Дуглас стал первым боксёром, который нанёс Тайсону поражение на профессиональном ринге. Их поединок состоялся в 1990 году. Бастер победил нокаутом в десятом раунде.

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В статье: Майк Тайсон
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