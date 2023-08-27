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Хорватский супертяж уверен, что станет следующим соперником Усика

Бокс
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Пожалуй, нет, но возможно все

Хорватский супертяж уверен, что станет следующим соперником Усика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хорватский супертяж, обязательный претендент на титул IBF Филипп Хргович (16-0; 13 КО) после победы украинского чемпиона мира Александра Усика (21-0; 14 КО) в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-2; 18 КО) заявил, что хотел бы выйти на ринг против нашего спортсмена. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagtram.

"Скоро увидимся"

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В статье: Александр Усик Филип Хргович
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