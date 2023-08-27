Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорватский супертяж уверен, что станет следующим соперником Усика
Пожалуй, нет, но возможно все
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский супертяж, обязательный претендент на титул IBF Филипп Хргович (16-0; 13 КО) после
"Скоро увидимся"
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Битва равных? Ньюкасл – Ливерпуль. Анонс и прогноз центрального матча 3-го тура АПЛ на 27.08.2023
- Салах перейдет в Аль-Иттихад после сегодняшнего матча против Ньюкасла
- Полесье уже в лидерах, первая потеря Арсенала, Жирона побеждает. Главные новости за 26 августа
- Усик – Дюбуа: Как это было, яркий нокаут и тревожные мгновения
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн